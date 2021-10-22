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Haberler Galeri Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

Milyonlarca emekli için bankalar son dakika olarak duyuruyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemeleri ile emekli vatandaşlara ek gelir imkanı sağlıyor. Maaş miktarına göre değişen ödeme tutarları için bankalar yıl içinde güncellemeler yapıyor. Emekliler 3 yıllık taahhüt ile maaşlarını taşıdıkları bankadan promosyon ödemesi alıyor. Bazı bankalar başvurularda önkoşul aramazken, bazı bankalar ise ödeme talimatı verilmesini istiyor. Sizler için bankaların güncel oranlarını haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021 22:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 22:28
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Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

Detaylar son dakika belli oldu. Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı. Maaş miktarına göre ödeme miktarı değişebiliyor. Milyonlarca emekli için bankalar promosyon fırsatlarını peş peşe duyuruyor. Emekli maaşını 3 yıllık taahhüt karşılığında istedikleri bankadan alacak emekliler, promosyon ödemelerini cebine koyabilecek. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, banka aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emeklilere ödeme yapılıyor. İşte, bankaların promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

EMEKLİLERE HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN PROMOSYON

Emekli maaş müşterileri için hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Maaşa göre değişen bu promosyonlara bir örnek verilirse maaşınız 1500 TL'nin altındaysa en az 500, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL üzerindeyse 750 lira promosyon veriliyor. Bu tutarlar bankalara göre daha da yükseliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar…

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Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

ING BANK

Maaşa göre 675,850, 1000 TL promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 500 TL ilave promosyon veriyor.

İŞ BANKASI

Maaşa göre 750,825, 1000 TL promosyon veriyor.

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Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

TEB

8 Ekim itibarıyla yeni emekli müşterilerine 2 fatura ödeme talimatlarıyla birlikte maaşlarına göre 1200, 1500, 1800 TL ödeniyor.

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Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...

YAPI KREDİ BANKASI

Maaşa göre 1200, 1500, 1750 TL promosyon ödeniyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri kişi başına 250 TL veriliyor.