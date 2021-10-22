HaberlerGaleriDetaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...
Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...
Milyonlarca emekli için bankalar son dakika olarak duyuruyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemeleri ile emekli vatandaşlara ek gelir imkanı sağlıyor. Maaş miktarına göre değişen ödeme tutarları için bankalar yıl içinde güncellemeler yapıyor. Emekliler 3 yıllık taahhüt ile maaşlarını taşıdıkları bankadan promosyon ödemesi alıyor. Bazı bankalar başvurularda önkoşul aramazken, bazı bankalar ise ödeme talimatı verilmesini istiyor. Sizler için bankaların güncel oranlarını haberimizde derledik...