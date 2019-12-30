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En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

Yılın son günlerinde personel alım ilanları arayışı hızla sürüyor. Adalet Bakanlığı da 2020 yılı için personel alımı yapacak. Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvuru detayları araştırılmaya başlandı. En az 6 bin 750 TL maaşa sahip olacak personellerde aranan nitelikler ilanda geniş bir şekilde anlatıldı. Personel alımına ilişkin grup bilgileri de ayrıntıları ile paylaşıldı. Sizler için Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru detaylarını derledik. İşte 6 bin 750 TL maaşla yapılacak personel alımına ilişkin bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:18
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En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. İlanda 50 personel alınacağı duyuruldu. Personellere en az 6750 TL maaş verilecek. Kurumda belirlenecek ilave ücretler de maaşa eklenecek. Personel alım ilanını duyanlar şartları hızla araştırmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

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En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 6750 TL MAAŞLA PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla 50 personel alacak. Personel alımı ile ilgili Devlet Personel Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

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En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,

b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak,

c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda
belirtilmiştir)

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En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

GEREKLİ BELGELER NELER?

1) EK-1 Başvuru formu,

2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile
birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen
belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)

3) 2018-KPSS sonuç belgesi,