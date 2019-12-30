En az 6750 TL maaşla devlet memuru olma fırsatı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

Yılın son günlerinde personel alım ilanları arayışı hızla sürüyor. Adalet Bakanlığı da 2020 yılı için personel alımı yapacak. Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvuru detayları araştırılmaya başlandı. En az 6 bin 750 TL maaşa sahip olacak personellerde aranan nitelikler ilanda geniş bir şekilde anlatıldı. Personel alımına ilişkin grup bilgileri de ayrıntıları ile paylaşıldı. Sizler için Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru detaylarını derledik. İşte 6 bin 750 TL maaşla yapılacak personel alımına ilişkin bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





