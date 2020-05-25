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Dev projeye yerli ve milli damga! Türk mühendisler geliştirdi
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Keban Hidroelektrik Santrali'nde yüzde 100 yerli jeneratör testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Devreye alınan yüzde yüz yerli jeneratörlerle ilgili konuşan Alagöz, "Kolayı tercih edip ihale çözümü de aramadık. İçimizde kanayan yara olan yerli mühendisliğin bir yerde kendini göstermesi gerektiğini düşündük. Bu duygularla 'Jeneratörü kendimiz yapalım' dedik" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 11:12
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