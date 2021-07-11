Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

Yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sağlanan sosyal yardım artarak devam ediyor. Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı.

Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlardan faydalanıyor. Bu sayede temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Peki bu aylık nasıl alınır?