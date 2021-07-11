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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

Devlet tarafından ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda özellikle yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenen akrabaya, raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara belli şartlarda karşılıksız ödeme yapıyor. Temmuz ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar yeni zamlı maaşları merak ediyor. Detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 11.07.2021 19:50 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 19:50
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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

Derin nefes aldıracak. Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi. Evde bakım aylığı, 65 yaş maaşı gibi birçok sosyal yardım ödemesi alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda özellikle yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenen akrabaya, raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar başvurularının uygun bulunması halinde ödeme alıyor. 2021 Temmuz ayı itibariyle zamlı yeni maaşlar belli oldu. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

Yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sağlanan sosyal yardım artarak devam ediyor. Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı.

Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlardan faydalanıyor. Bu sayede temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Peki bu aylık nasıl alınır?

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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

YÜZDE 8.45'LİK İYİLEŞTİRME

Türkiye'de 83 milyonluk nüfusun, 7.9 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı var. Yaşlı nüfus artışı son dönemde hızlandı. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında maaş bağlanıyor.

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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

31 Haziran 2021'e kadar aylık ödemeler 763 liraydı. Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı. Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor.

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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...

ARANAN KOŞULLAR NELER?

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar 'yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak.

Maaşlar, doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlara ayın 5'inde, 1-6 arası olanlara ayın 7'sinde, 3-8 olanlara ayın 8'inde ve 4-9 olanlara ayın 9'unda ödeniyor. Maaşını zamlı almayana bayram öncesi fark yatması bekleniyor.