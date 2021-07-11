11 Temmuz 2021, Pazar
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Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...
Devlet tarafından ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda özellikle yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenen akrabaya, raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara belli şartlarda karşılıksız ödeme yapıyor. Temmuz ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar yeni zamlı maaşları merak ediyor. Detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 11.07.2021 19:50 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 19:50
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