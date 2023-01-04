0,69 faizle konut kredisi hesaplama! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Kuveyt Türk 500, 700, 900, 1.000.000, 1.100.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ konut kredisi faizleri
Dar gelirli vatandaşlarımıza ev sahibi olma fırsatı sağlayan sosyal konut projesinin ardından, orta gelirliler içinde adımlar atılmaya devam ediyor. Orta Gelirlite Konut kampanyasının detayları belli oldu. Projenin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nabati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Hal böyle olunca, "Konut kredisinde faiz oranları ne olacak? Kaç yıl taksitle ev sahibi olunabilecek?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, Orta Gelirliye Konut kampanyasının detayları...
Giriş Tarihi: 04.01.2023
10:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
11:29
Orta Gelirliye Konut kampanyasında son detaylar belli oldu. Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından, orta gelirlilerin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyasında kapsam ve şartları için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte kamu bankalarınının konut kredi hesaplamaları!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
2016 yılında ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için konut hesabını uygulamaya aldık. Vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmalardan korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayında konut finasman projesini hayata geçirdik. İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle de dar gelirle vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırıyoruz. Yeni Evim piyasa koşullarına göre avantajlı faiz ve ilk üç yıl bakanlık katkısıyla ödeme kolaylığı, hane halkının geliriyle uyumlu bir program.
Sağlanacak finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon liraya, ikinci bölgede en çok 3 milyon, üçüncü bölge için en çok 2 millyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacak. Hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son bir yılda bu illerde ikamet şartı var. 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.
Vatandaşlar için üç durum var. Konutlar tamamlanmış , krediye uygun ve yapımı başlanacak konutlar için uygun olacak. İlk iki durumda ilgili bankalar tarafından kredilendirme uygun olursa bakanlık katkısı sağlanacak. Üçüncü durumda ise konutun bir parçası oluduğu projenin bankalar tarafından kredilendirmeye uygun olarak değerlendirilmesi kıstas olacaktır.
Konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması.
KONUT KREDİ FAİZLERİ KAÇ OLACAK?
5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.