0,69 faizle konut kredisi hesaplama! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Kuveyt Türk 500, 700, 900, 1.000.000, 1.100.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ konut kredisi faizleri

Sağlanacak finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon liraya, ikinci bölgede en çok 3 milyon, üçüncü bölge için en çok 2 millyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacak. Hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son bir yılda bu illerde ikamet şartı var. 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.