1993-1998-2005 sigorta girişi olana gümüş tepside emeklilik! 49-50-51 yaş üstü voleyi vurdu

Emeklilik için gerekli olan temel kriterler, genellikle erkekler için 25 yıl ve kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi olarak belirlenmiştir. Ancak, bu süreler kişinin işe giriş tarihine ve ödediği prim sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle her bireyin emeklilik planlamasını yaparken bu temel şartları bilmesi gerekmektedir.