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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül 2023 Salı günkü Kabine Toplantısı'nda üniversite öğrencilerine ÖTV'siz piyasa değeri 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL destek verilecek müjdesi sonrası gençler tarafından hangi telefon ve bilgisayarlar indirim kapsamına giriyor?" sorusunu araştırılmaya başlandı. Türkiye'de bu kapsama 12 markada 45 model cep telefonu ve 4 markada 15 model bilgisayar giriyor. İşte herkesin merak ettiği o markalar ve modeller…
Giriş Tarihi: 27.09.2023 11:36Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 11:39