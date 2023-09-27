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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül 2023 Salı günkü Kabine Toplantısı'nda üniversite öğrencilerine ÖTV'siz piyasa değeri 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL destek verilecek müjdesi sonrası gençler tarafından hangi telefon ve bilgisayarlar indirim kapsamına giriyor?" sorusunu araştırılmaya başlandı. Türkiye'de bu kapsama 12 markada 45 model cep telefonu ve 4 markada 15 model bilgisayar giriyor. İşte herkesin merak ettiği o markalar ve modeller…

Giriş Tarihi: 27.09.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 11:39
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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencileri için teknolojik cihaz müjdesi vermişti.

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonlarını ve bilgisayarları ÖTV ve KDV ödemeden alabilecek.

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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti

Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Yıl sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulama yönetmeliği yayımlaması planlanıyor.

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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti

Kampanyaya hangi modellerin gireceğini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) belirleyecek.

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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti

Belirtilen fiyatta olan cihazlar için 5 bin 500 TL destek verecek.

Detaylar ise ilgili bakanlıklar tarafından açıklanacak.

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Destek kapsamına giren ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayarlar hangileri? Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi vermişti

TÜRKİYE'DE BU FİYAT ARALIĞINDA OLAN CİHAZLARI HANGİLERİ?

Türkiye'de bulunan telefonlarda bu fiyata uygun 12 markada toplam 45 model alınabilirken bilgisayarlarda ise 4 markadan 15 model yer alıyor.