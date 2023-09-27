Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! 4 marka 15 model:Asus, Lenova...

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı son günlerin en çok merak edilen konularından biri olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından vergisiz telefon ve bilgisayar satışına dair ayrıntılar netleşti. Bu gelişme, özellikle öğrenciler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte 9.500 TL ve altı ÖTV indirimli alınabilecek bilgisayar modelleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.09.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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