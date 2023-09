Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! 4 marka 15 model:Asus, Lenova...

Teknolojik cihaz desteği kapsamındaki modeller

Ddestek kapsamındaki akıllı cihazların tamamı yurt içinde üretiliyor. Buna göre öğrencilerin 9 bin 500 TL'ye kadar alabilecekleri cep telefon marka ve modelleri "Realme, Realme 10, Realme 6 Pro, Realme XT, Realme 9 Pro ,Realme C55. General Mobile, Gm 24 Pro, Gm 21 Pro, Gm 22 Pro. Casper, Via X30 Plus, Via X30. Huawei, Nova 9 SE, Nova Y90, Nova 8i, P30 Lite 64 GB. Xiaomi, Redmi Note 12S, Redmi Note 11S, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 12, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi 10 2022, Redmi Note 11, Redmi Note 10S. Vivo, Vivo Y36, Vivo Y35. Honor, X9a 5G. Oppo, Oppo A91. POCO, M3 Pro 5G, M3 128 GB. Oneplus, Oneplus Nord N10 5G 128 GB. Infinix, Infinix Note 12, Infinix Note 30. Samsung, Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy M33 5G, Galaxy M20 32 GB, Galaxy M22, Galaxy A22, Galaxy M14 5G, Galaxy M14 5G, Galaxy A24, Galaxy A12, Galaxy M23 5G" olarak sıralanabilir.