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Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...

Pandemi etkisinin azalması ve yaz aylarının gelmesi sonrasında araba alacaklar araştırmalarını hızlandırdı. Fiyatların artış göstermesi sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığı yaşadı. Sıfır araç fiyatları el yakarken, ikinci el arabalarda beklenen seviyenin üstünde yer alıyor. Bu süreçte markalar düzenledikleri kampanyalar ile araba almak isteyenlere nefes aldırıyor. 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault ve Opel modelleri sizler için haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2021 21:19
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Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...

Sıfır araba fiyatları dengelendi. Yerle yeksan oldu. 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri son dönemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 2021 yılının ikinci yarasında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan dengesizlik araç sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba sahibi olmak isteyenler fiyatlarda düşüş yaşanmasını bekliyor. Ancak fiyatlarda beklenen düşüş yaşanmadı. Uyguna sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için Volkswagen, Renault, Fiat, Dacia, Ford, Opel gibi markaların güncel fiyatlarını sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...

İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller..

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Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...

Fiat Egea 159.900 lira.

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Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...

Hyundai i10 161.623 lira.

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Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...

KIA Rio 175.900 lira.