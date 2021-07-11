Sıfır araba fiyatları dengelendi. Yerle yeksan oldu. 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri son dönemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 2021 yılının ikinci yarasında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan dengesizlik araç sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba sahibi olmak isteyenler fiyatlarda düşüş yaşanmasını bekliyor. Ancak fiyatlarda beklenen düşüş yaşanmadı. Uyguna sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için Volkswagen, Renault, Fiat, Dacia, Ford, Opel gibi markaların güncel fiyatlarını sizler için derledik.