HaberlerGaleriSıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
Pandemi etkisinin azalması ve yaz aylarının gelmesi sonrasında araba alacaklar araştırmalarını hızlandırdı. Fiyatların artış göstermesi sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığı yaşadı. Sıfır araç fiyatları el yakarken, ikinci el arabalarda beklenen seviyenin üstünde yer alıyor. Bu süreçte markalar düzenledikleri kampanyalar ile araba almak isteyenlere nefes aldırıyor. 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault ve Opel modelleri sizler için haberimizde derledik.