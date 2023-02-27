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Haberler Galeri Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

3+1 2+1 TOKİ depremzede konut başvurularına dair detaylar merak ediliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Depremzedelerin mağduriyetlerini giderebilmek için hızlıca harekete geçildi. Bunlardan biri olan TOKİ deprem konutlarının hangi ilde kaç tane yapılacağı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 14:02
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3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremden etkilenen 10 ilimizde TOKİ deprem konutlarını yapmaya başlıyor. Depremzedelere 1 yıl içerisinde teslim edilecek olan konutlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran TOKİ evleri depremzedelere teslime dilecek. Peki deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

TOKİ DEPREMDE TAM NOT ALDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, "Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız. Vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bölgenin kültürel dokusu, sosyal ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarımızı yaptık ve tamamen süreci biz yürüteceğiz. Bağışçı konut yapmak isteyen bir vatandaşımız varsa, ister AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilir.

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3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

Onun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radyo temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşalarını gerçekleştireceğiz. TOKİ ile yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta. Hiçbir bina yıkılmadı. Hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi…

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3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

ZEMİN KALİTESİ ÖN PLANDA OLACAK

Zemin kalitesi kötü, sıvılaşma olan, fay hattına yakın yerlere kesinlikle yapılaşma yapılmayacak… Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Dolayısıyla uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz… Tedarik zincirini kuracağız. Çünkü 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşa faaliyetleri başlayacak. Demirimizde, çimentomuzda tedarikte herhangi bir problem, sıkıntı yok…" dedi.

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3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...

İşte il il Mart ayı içinde yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi:

Kahramanmaraş'ta: 45 bin 67

Malatya'da 44 bin 770

Hatay'da: 40 bin 426

Adıyaman'da: 25 bin 882