HaberlerGaleriAylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün... 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak!
Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün... 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak!
Şubat ayının bitmesine sayılı günler kala emekli promosyonları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli 3 yıl kalma sözü verdikleri takdirde bankaların maaşlara göre belirledikleri promosyon ödemelerinde tek sefere mahsus yararlanabiliyor. Emekliye can suyu olan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Peki Akbank, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?