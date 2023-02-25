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Haberler Galeri TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleri için kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi. Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlerin heyecanla bekledikleri kura sonuçlarının ardından isimler tk tek belli oluyor. Ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, 500 TL başvuru parasını nasıl geri alabileceklerini sorguluyor. Para iadeleri Ziraat Bankası ve Halkbank ATM'lerinden nakit olacak çekilebiliyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte, konuya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 12:20
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TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

"TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl alınır?" sorusu gündemkini yerini almaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ertelendi .Kuraların çekilecği tarih merak edilirken, İstanbul TOKİ konutları için başvurusu iptal edilen ve kabul edilenlerin listesi yayınlandı. Para iadesini almak isteyenler, TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

500 TL İADE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş sonrasında hak sahibi olamayan veya başvurularını iptal eden vatandaşlar, başvuru ücreti iadelerini çekiliş tarihinden sonraki 5 gün içerisinde alabilecek. İadeler, ATM'lerden IBAN numaraları kullanılarak çekilebilecek. TOKİ başvuru ücreti iadeleri için Halkbank ve Ziraat Bankası hizmet veriyor. Vatandaşlar kimlik bilgileri ile bu bankaların şubelerinden veya Halkbank'ın internet adreslerinden iade başvurusunda bulunabilir.

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TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

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TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?

TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra;