TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama

TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleri için kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi. Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlerin heyecanla bekledikleri kura sonuçlarının ardından isimler tk tek belli oluyor. Ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, 500 TL başvuru parasını nasıl geri alabileceklerini sorguluyor. Para iadeleri Ziraat Bankası ve Halkbank ATM'lerinden nakit olacak çekilebiliyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte, konuya dair detaylar...