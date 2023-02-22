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Haberler Galeri 10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

Deprem yardımı ödemeleri başladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelerin yaraları sarılıyor. AFAD, 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek, afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yönelik. Peki, deprem parası yardım başvurusu nereden yapılır? 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, konuya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 13:31
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10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

"Depremzede 10 bin TL yardım parası hesaplara yattı mı?"sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından afet bölgelerindeki haneler için devlet destek ödemeleri başladı. Yardımdan faydalanmak isteyen depremzedeler e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı başvuru ekranı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 10 bin TL parası nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.

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10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?

10 bin TL deprem yardımı için e-devletten başvuru zorunluluğu bulunmuyor. Ödemeler hane başına yapılmakta olup kişinin Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise kimlikleri üzerinden yapılıyor.

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10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

10 BİN DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığınca kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

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10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

DEPREM YARDIMI HASARSIZ EVLERE VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem yardımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. "10 bin TL, zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı.