22 Şubat 2023, Çarşamba
10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı
Deprem yardımı ödemeleri başladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelerin yaraları sarılıyor. AFAD, 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek, afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yönelik. Peki, deprem parası yardım başvurusu nereden yapılır? 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, konuya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 22.02.2023 13:31
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