10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı

"Depremzede 10 bin TL yardım parası hesaplara yattı mı?"sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından afet bölgelerindeki haneler için devlet destek ödemeleri başladı. Yardımdan faydalanmak isteyen depremzedeler e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı başvuru ekranı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 10 bin TL parası nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar...