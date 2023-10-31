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Haberler Galeri Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, KOSGEB (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından deprem bölgesinde bulunan KOBİ'lere yönelik başlatılan yeni bir kredi paketini duyurdu. Bu son dakika gelişmesi üzerine, girişimciler ve KOBİ sahipleri, KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri konusunda araştırmalara başladılar. Peki KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 22:07
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Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Bu açıklama, KOSGEB aracılığıyla depremzedelere yönelik yeni bir kredi paketinin başlatılacağını duyurdu. Dolayısıyla, depremzedeler ve KOBİ sahipleri, KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyorlar. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan depremzede KOBİ'lere faizsiz finansman desteğinde üst limit ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldi.

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Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından X sosyal medya platformu üzerinden KOSGEB vasıtasıyla yeni bir desteğin devreye alındığını ve Dünya Bankası ile işbirliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacaklarını duyurduğu aktarıldı.

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Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

Açıklamada, desteğin üst limitinin ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldiği bilgisi verildi.

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Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işletmelerde meydana gelen zararın karşılanması ve ekonomik canlanmanın sağlanması için "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi"nin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Proje kapsamında, Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek, KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. İşletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak.