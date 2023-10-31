31 Ekim 2023, Salı
Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, KOSGEB (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından deprem bölgesinde bulunan KOBİ'lere yönelik başlatılan yeni bir kredi paketini duyurdu. Bu son dakika gelişmesi üzerine, girişimciler ve KOBİ sahipleri, KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri konusunda araştırmalara başladılar. Peki KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 22:07
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