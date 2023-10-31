Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...

750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Bu açıklama, KOSGEB aracılığıyla depremzedelere yönelik yeni bir kredi paketinin başlatılacağını duyurdu. Dolayısıyla, depremzedeler ve KOBİ sahipleri, KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyorlar. İşte detayları...