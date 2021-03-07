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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün hesaplara yatıyor! T.C kimlik numarasına göre ödenecek! 2,4,6,8,9... Bugün hesaplara yatıyor! T.C kimlik numarasına göre ödenecek! 2,4,6,8,9...
Bugün hesaplara yatıyor. T.C kimlik numarasına göre ödenecek. Burs ve kredi ödemeleri için bekleyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Ödemeler T.C Kimlik numarasına göre öğrencilerin hesabına yatacak. İşte, burs ve kredi ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 21:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 21:31
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı ödemelerinin burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, burs ve kredi ödeme detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR? KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor.
2021 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;
2021'de kredi ve ya burs 650 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak. 2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? 2021 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANIR? Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)