Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

İşte o açıklamalardan satır başları ve formüller;

Yeni asgari ücret Kasım ayı itibariyle konuşulmaya başlanacak. Rakamlar da az çok belli olmaya başladı.

Biz bir simülasyon yaptık. Orta vadeli program açıklandıktan sonra bir yılsonu enflasyon hedefi açıklandı yüzde 65 gibi. Ekonomistlerle yapılan bir anket var oradan yüzde 70 civarında bir enflasyon tahmini çıktı. Dolayısıyla bunlarla bir simülasyon yaptık.

Ama yılbaşında emekliler, memurlar ve asgari ücretli işçiler için yeni zamlar ve yeni maaşlar belirlenecek.