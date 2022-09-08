08 Eylül 2022, Perşembe
Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Uzmanlar tarafından asgari ücret zammı için yorumlar gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kasım ayında toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını dile getirmişti. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, " Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret 7500 TL olur mu?" sorularına yanıt aranıyor. İştei 2023 asgari ücret zammı için detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 18:34
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