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Haberler Galeri Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Uzmanlar tarafından asgari ücret zammı için yorumlar gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kasım ayında toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını dile getirmişti. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, " Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret 7500 TL olur mu?" sorularına yanıt aranıyor. İştei 2023 asgari ücret zammı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2022 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 18:34
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Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında asgari ücret maaş zammı çalışanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçi, memur ve emeklilerin maaşları ile sosyal yardımların artırılacağı müjdesini vermişti. Gözler ise Kasım ve Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Peki, 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

Milyonlar asgari ücret 2023'ü merak etmeye başladı. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? Kaç lira olacak? Emekli ve memur maaş artışları yüzde kaç olarak uygulanacak?

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Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, 2023 asgari ücreti için beklenen rakamı açıkladı.

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Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

İşte o açıklamalardan satır başları ve formüller;

Yeni asgari ücret Kasım ayı itibariyle konuşulmaya başlanacak. Rakamlar da az çok belli olmaya başladı.

Biz bir simülasyon yaptık. Orta vadeli program açıklandıktan sonra bir yılsonu enflasyon hedefi açıklandı yüzde 65 gibi. Ekonomistlerle yapılan bir anket var oradan yüzde 70 civarında bir enflasyon tahmini çıktı. Dolayısıyla bunlarla bir simülasyon yaptık.

Ama yılbaşında emekliler, memurlar ve asgari ücretli işçiler için yeni zamlar ve yeni maaşlar belirlenecek.

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Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...

"GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET BEKLİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanı da onu söyledi zaten. Geçtiğimiz Ocak ayında geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan ek zamlar vardı. Normal enflasyon artışlarından farklı olarak memurlar için Ocak'ta 2,5 puanlık bir toplu sözleşme artışına ek yapıldı taban maaşlar SSK ve BAĞKUR emeklileri için önce 1.500 liradan 2.500 liraya daha sonra 3.500 liraya çıkartıldı. Yine 2016'dan beri ilk kez Temmuz ayında ikinci bir asgari ücret belirlendi. Dolayısıyla bu tür ek zamlar yapılacağının sinyallerini almış olduk. Güçlü bir asgari ücret artışı bekliyoruz.