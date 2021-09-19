Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Altında önümüzdeki haftanın görünümü için uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. Geride kalan haftada sert düşüş yaşayan altın fiyatları için gözler bu hafta yaşanacak gelişmelere çevrildi. FED tarafından yapılacak açıklama altındaki sert düşüşü hızlandırabilir veya fiyatların durulmasına ve artışına ayol açabilir. Haftayı dengeleyerek kapatan altın için uzmanlar bu hafta dalgalı bir görünüm yaşanacağını belirtiyor. Küresel ekonomideki endişelerin azalması ons altında baskılamaya yol açıyor. Ons altında yaşanan değişim ülkemizde altın fiyatlarını da yakından etkiliyor.