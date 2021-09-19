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Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Altında önümüzdeki haftanın görünümü için uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. Geride kalan haftada sert düşüş yaşayan altın fiyatları için gözler bu hafta yaşanacak gelişmelere çevrildi. FED tarafından yapılacak açıklama altındaki sert düşüşü hızlandırabilir veya fiyatların durulmasına ve artışına ayol açabilir. Haftayı dengeleyerek kapatan altın için uzmanlar bu hafta dalgalı bir görünüm yaşanacağını belirtiyor. Küresel ekonomideki endişelerin azalması ons altında baskılamaya yol açıyor. Ons altında yaşanan değişim ülkemizde altın fiyatlarını da yakından etkiliyor.

Giriş Tarihi: 19.09.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 11:25
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Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Altında sert düşüşün etkileri sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından kendisini toparlama sinyalleri veren altında, bu hafta dalgalı bir görünüm yaşanması bekleniyor. Küresel piyasalarda yaşanan rahatlamayla birlikte altın fiyatlarının baskılanması göze çarptı. Uzmanlar, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek FED toplantısına kadar altın alım ve satımına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Altın fiyatlarında geride kalan haftada oldukça hareketli bir seyir yaşandı. Haftaya 1800 dolar seviyesine yakın başlayan Ons Altın sert düşüşler yaşadığı bir haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü en yüksek 1798 dolara yükselen ons altın, en düşük 1783 dolara indikten sonra 1793 dolarda dengelendi.

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Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Ons altında zirvenin görüldüğü gün ise salı oldu. Gün içi en düşük 1780 dolar seviyesini gören ons altın, 1808 dolara kadar çıktıktan sonra 1804 dolar bandına çekildi.

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Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Ons altın çarşamba günü de, haftanın ilk 2 gününe benzer bir seyir izledi. 1790 ve 1806 dolar arasında dalgalanan fiyatlar kapanışta 1793 dolara gerilerken pazartesi günkü seviyesine döndü.

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Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!

Hürriyet'in haberine göre; Ons altında rüzgarın tersine döndüğü gün ise perşembe oldu. Gün içinde en yüksek 1796 doları gören ons altın fiyatları, 1745 dolara kadar geriledi. Bir günde 51 dolar düşen ons altın, 1753 dolarda dengelendi.