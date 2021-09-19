SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

Vergi kaçırmak için çalışanları üzerinden usulsüzlük yapan işletmeler yandı! Çalışanların haklarını vermemek ve düşük vergi ödemek için hile yollarına giren işletmelerle mücadele sürüyor. Hem çalışanları hem de devleti mağdur eden bu tip işletmelerde bordro oyunu göze çarpıyor. Ancak bu bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor. Çalışanların mağduriyeti de bir hayli fazla oluyor. Alınacak emeklilik maaşını bile etkileyecek bu ödemelere dikkat etmekte fayda bulunuyor.