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SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

Vergi kaçırmak için çalışanları üzerinden usulsüzlük yapan işletmeler yandı! Çalışanların haklarını vermemek ve düşük vergi ödemek için hile yollarına giren işletmelerle mücadele sürüyor. Hem çalışanları hem de devleti mağdur eden bu tip işletmelerde bordro oyunu göze çarpıyor. Ancak bu bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor. Çalışanların mağduriyeti de bir hayli fazla oluyor. Alınacak emeklilik maaşını bile etkileyecek bu ödemelere dikkat etmekte fayda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 19.09.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 10:21
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SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

Milyonlarca çalışan her gün işyerlerinde ter dökerken ve emek harcarken, bazı işletmeler çeşitli hileler ve usulsüzlük yollarıyla maaşları düşük gösteriyor. SGK bildirgesi kayıtlarının doğru yapılması büyük önem taşırken bunları yapmayan işletmelere hem para hem de hapis cezası bulunuyor. Hile yaptığı tespit edilen şirketlere dava açılıyor ve ağır cezalar veriliyor. Bu hileler arasında en yaygını ise maaşı elden vermek oluyor.

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SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

O İŞ YERLERİNDE USULSÜZ UYGULAMALAR

Yapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

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SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor.

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SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

MAAŞI DÜŞÜK GÖSTERENLER

Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

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SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!

Fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden alanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.