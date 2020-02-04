Vakıfbank konut kredisi faizini düşürdü! Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank konut kredisi faizi ne kadar?

Vakıfbank konut kredisi faiz oranını düşürerek en uygun faizle kredi kullandıran banka oldu. Konut kredisi faiz oranları birçok bankada 0,99 olarak uygulanıyor. Bazı bankalarda bu oran 0,94 ve 0,95'e kadar düşüyordu. Vakıfbank yaptığı atakla tüm konut alımlarında en düşük faizi uygulayan banka oldu. Diğer kamu bankalarının da adım atması bekleniyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel faiz oranları...