Vakıfbank konut kredisi faizini düşürdü! Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan adımlar gelmeye devam ediyor. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürürken, bazı bankalar taşıt kredisinde adım attı. Vatandaş ise konut kredisi faiz oranının düşmesini talep ediyordu. Beklenen hamle kamu bankası olan Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını en düşük tutan bankalardan biri olmasına rağmen bir adım daha attı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel konut kredisi faiz oranları... Giriş Tarihi: 04.02.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 10:39
Vakıfbank konut kredisi faiz oranını düşürerek en uygun faizle kredi kullandıran banka oldu. Konut kredisi faiz oranları birçok bankada 0,99 olarak uygulanıyor. Bazı bankalarda bu oran 0,94 ve 0,95'e kadar düşüyordu. Vakıfbank yaptığı atakla tüm konut alımlarında en düşük faizi uygulayan banka oldu. Diğer kamu bankalarının da adım atması bekleniyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel faiz oranları...
75 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ
Merkez Bankası 2020 yılının ilk politika faizini açıkladı. 2019 yılının ikinci yarısında 12 puanlık indirime giden Merkez Bankası, yeni yılda da düşüşü sürdürdü. Yapılan açıklamada, 75 baz puanlık faiz indirimine gidildiği aktarıldı. Böylece politika faizi 11,25'e çekilmiş oldu.
POLİTİKA FAİZİ TEK HANE YOLUNDA
Bankaların kredi faiz oranlarını belirleyen en önemli unsur politika faizi. Politika faizi enflasyon, işsizlik, kur dengeleri gibi unsurlar değerlendirilerek Merkez Bankası tarafından belirleniyor. 2019'un Ağustos ayında yüzde 24 olan politika faizi kararlı ekonomik çalışmaların meyvesiyle 11,25'e kadar çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak her konuşmasında tek haneli faize kısa sürede geçileceğini belirtiyor.
ÖZEL BANKALARDAN CESUR ADIMLAR
Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını verdi. Beklentilerin aksine indirime giden Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan düşürerek 11,25'e çekti. Bu hamle sonrası özel bankalardan cesur adımlar geldi. Birçok banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranını revize etti.
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ 0,89'A DÜŞTÜ
Yaklaşık 6 ay önce yüzde 2'lerin üzerinde seyreden ihtiyaç kredisi faiz oranları sert şekilde geriledi. Önce yüzde 1'in üstünde konumlanan ihtiyaç kredisi faizleri, yeni yılda yüzde 1'in altını gördü. En düşük tüketici kredisi faiz oranı 0,89'a kadar geriledi.