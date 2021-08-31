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Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

Vatandaşların ve balıkçıların merakla beklediği sezon, bu gece av yasağının sona ermesiyle başlıyor. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan müsilaj sorunu, bu sezon balık piyasasını olumsuz etkileyebilir. Bakanlığın titiz çalışması sonucunda deniz yüzeyinden temizlenen müsilaj, 75-80 metrede varlığını sürdürüyor. Uzmanlar derinlerdeki müsilaj tehlikesinin, av mevsimini olumsuz etkileyeceğini iddia etti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:18
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Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi de olan Bandırma 17 Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül'de açılacak balıkav sezonu öncesinde bilimsel çalışmalar için karides avına çıktı. Prof. Dr. Mustafa Sarı ve ekibinin 75-80 metreye bıraktığı ağlar çamur gibi müsilajla kaplandı. Çıkan karidesler de müsilaja bulanmıştı.

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Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

Hürriyet'in haberine göre, suyun yüzeyindeki müsilajın görülmez olduğunu ancak dipte büyük kümeler halinde beklediğini anlatan Prof. Dr. Mustafa Sarı, tehlikenin geri döneceğinin işaretlerini şöyle anlattı:

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Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

"Müsilaj oluşumuna neden olan 3 tetikleyici şart giderilemedi. Küresel iklim değişikliğine bağlı yüzey suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor. Marmara Denizi'nin durağan yapısı, yani diple yüzey arasındaki su sirkülasyonu yeterli değil. Denize deşarj edilen atıkların oluşturduğu kirlilik kaynakları, yani azot ve fosfor yükü giderilemedi.

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Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

DEBİ DÜŞÜNCE GERİ DÖNECEK
Karadeniz'den gelen suyun etkisiyle müsilaj oluşumu kırıldı ancak ekim sonu itibarıyla gelen suyun debisi azalacak. Geçmiş yıllarda müsilaj oluşumu ekim sonu, kasım başı gibi başlar ilkbaharda ortadan kalkardı. Müsilajın yeniden oluşma olasılığı yüksek."

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Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

FABRİKAYA SATIŞ YASAK
1 Eylül'de balık avcılığının başlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Ekosistem esaslı balıkçılığa geçmek için bir hazırlık yapmadık. Sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkların Marmara Denizi'nden alınarak balık unu, balıkyağı fabrikalarına taşınması, satılması yasaklandı. Ancak bu uygulamanın sürdürülebilmesi çok zor" dedi.