31 Ağustos 2021, Salı
Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı
Vatandaşların ve balıkçıların merakla beklediği sezon, bu gece av yasağının sona ermesiyle başlıyor. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan müsilaj sorunu, bu sezon balık piyasasını olumsuz etkileyebilir. Bakanlığın titiz çalışması sonucunda deniz yüzeyinden temizlenen müsilaj, 75-80 metrede varlığını sürdürüyor. Uzmanlar derinlerdeki müsilaj tehlikesinin, av mevsimini olumsuz etkileyeceğini iddia etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:18
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15