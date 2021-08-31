Av yasağı bu gece sona eriyor! Uzmanlardan dikkat çeken müsilaj uyarısı

"Müsilaj oluşumuna neden olan 3 tetikleyici şart giderilemedi. Küresel iklim değişikliğine bağlı yüzey suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor. Marmara Denizi'nin durağan yapısı, yani diple yüzey arasındaki su sirkülasyonu yeterli değil. Denize deşarj edilen atıkların oluşturduğu kirlilik kaynakları, yani azot ve fosfor yükü giderilemedi.