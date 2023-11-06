EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

Emekliye çifte zam müjdesi son dakika açıklandı! 4 aylık enflasyona oranına göre zamlı maaşlar ortaya çıktı! 2024 Ocak'ta en düşük emekli maaşına yapılacak zam şimdiden merak konusu oluyor. 2023 yılının son aylarına yaklaşırken, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik iki önemli düzenleme, merakla bekleniyor. Bu düzenlemelerin, emekli maaşlarını artırmayı ve ekonomik refahlarını iyileştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Peki, refah payı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yeni yılda hesabınızda görebileceğiniz o rakamlar...