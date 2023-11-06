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Haberler Galeri EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

Emekliye çifte zam müjdesi son dakika açıklandı! 4 aylık enflasyona oranına göre zamlı maaşlar ortaya çıktı! 2024 Ocak'ta en düşük emekli maaşına yapılacak zam şimdiden merak konusu oluyor. 2023 yılının son aylarına yaklaşırken, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik iki önemli düzenleme, merakla bekleniyor. Bu düzenlemelerin, emekli maaşlarını artırmayı ve ekonomik refahlarını iyileştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Peki, refah payı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yeni yılda hesabınızda görebileceğiniz o rakamlar...

Giriş Tarihi: 06.11.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 18:09
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EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılı sonlarına yaklaşırken, emeklilerin maaşlarının artırılması konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK Bağkur maaşları şekillenmeye başladı. Geriye sadece 2 veri kaldı. İşte, emeklilerin Ocak ayında alabileceği tahmini maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DÜZENLEMESİ İÇİN BAKAN ŞİMŞEK BÜTÇE ÇALIŞMASINI YÜRÜTÜYOR

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

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EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

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EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKELİYOR

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

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EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.