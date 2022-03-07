07 Mart 2022, Pazartesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Elazığ'da 35 milyonluk dev bakır madeni rezervi keşfi yaptı. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olan 35 milyonluk dev bakır madeni rezervi ile ilgili konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan, değerinin hemen hemen 20 milyar dolar olduğunu belirleterek "Yaklaşık 12 milyar dolarlık bir gelir hedeflenmekte. Devam eden sondajlarla birlikte başka yataklar da olacaktır." dedi.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:24
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