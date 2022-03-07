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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Elazığ'da 35 milyonluk dev bakır madeni rezervi keşfi yaptı. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olan 35 milyonluk dev bakır madeni rezervi ile ilgili konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan, değerinin hemen hemen 20 milyar dolar olduğunu belirleterek "Yaklaşık 12 milyar dolarlık bir gelir hedeflenmekte. Devam eden sondajlarla birlikte başka yataklar da olacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:24
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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar

Zengin maden kaynaklarıyla dünyada nadir rastlanan bölgelerden biri olan Elazığ'da 35 milyon tonluk dev bakır madeni rezervi keşfedildi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar

20 MİLYON DOLAR KAZANÇ

MTA tarafından bulunan rezerv Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır madeni yatağı olarak açıklandı. Söz konusu maden yatağının Türkiye ekonomisine kazandırılması halinde 20 milyar dolar değerinde bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, MTA tarafından tespit edilen Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden yataklarının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek, buradan doğacak tüm zenginliklerin Elazığ'ın kalkınma ve gelişmesine öncülük etmesi için girişimlerini sürdürüyor. Maden sahasının işletilmesi için Elazığ Girişim Grubu oluşumunun yasal zemin ve statüsü üzerinde çalışmalar devam ederken, Arslan süreçler hakkında Ankara ve İstanbul'da hem seri ziyaretler hem de bir dizi toplantılar organize etti.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar

TÜM BÖLGEYİ KALKINDIRACAK MADEN

Maden ilçesinde MTA tarafından tespit edilen maden sahasının cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden rezervi olduğunu belirten Asilhan Arslan, "Elazığ'ın sosyokültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi için bu madenin Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesi tarihi bir dönüm noktasıdır. Sadece Elazığ'ın da değil aslında tüm bölgenin de kalkınma ve gelişimine büyük etki edecek bir süreçtir.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi: Değeri 20 milyar dolar

Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yatırımın Elazığ iş dünyası tarafından yapılarak tüm katma değerin de bu şehre ve bölgeye yansıtılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleyi alan firma dışında çok küçük bir katma değer ilimize yansıyacaktır. Bunu daha önce ihalesi yapılan çeşitli özelleştirme yatırımlarından görmekteyiz" diye konuştu.