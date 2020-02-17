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Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

17 Şubat altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları merak edilirken, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Uluslararası güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, gram çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 09:33
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Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

Gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Şubat altın fiyatları piyasaları takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın bu hafta nasıl olacak? Güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri merak ediyor. 17 Şubat altın fiyatları düşüşle başladı. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 307,84 liradan, çeyrek altın ise 503,32 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Şubat gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları!

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Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

307,67

307,84

%0,00

  • 3
  • 24
Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

307,69

307,76

%-0,11

  • 4
  • 24
Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.583,24

1.583,42

%-0,12

  • 5
  • 24
Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

492,27

503,32

%0,00