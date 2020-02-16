66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden kamuya KPSS şartı olmadan 670 personel alımı yapılacak. 66 kamu kurumuna toplam 670 personel alımı ilanları yayınlandı. İŞKUR personel alımı ilanlarına göre, 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesine 'kurum dışı kamu işçi alımı' kapsamında toplam 670 personel alımı yapılacak. Kamuya personel alımı için gözler başvuru şartları araştırılıyor. KPSS şartı aranmayacak başvurular kapsamında personeller kadrolarda daimi olarak istihdam edilecek. İşte, İŞKUR KPSS'siz personel alımı başvuru şartları!