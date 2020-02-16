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66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden kamuya KPSS şartı olmadan 670 personel alımı yapılacak. 66 kamu kurumuna toplam 670 personel alımı ilanları yayınlandı. İŞKUR personel alımı ilanlarına göre, 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesine 'kurum dışı kamu işçi alımı' kapsamında toplam 670 personel alımı yapılacak. Kamuya personel alımı için gözler başvuru şartları araştırılıyor. KPSS şartı aranmayacak başvurular kapsamında personeller kadrolarda daimi olarak istihdam edilecek. İşte, İŞKUR KPSS'siz personel alımı başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 16.02.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 12:20
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66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR personel alımı ilanları arasında kamu kurumlarına personel alımları yoğun ilgi görüyor. İŞKUR üzerinden; Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na bağlı 13 SYDV yardım kuruluşunun ve 53 il-ilçe belediyesinin personel alımı ilanı yayınlandı. İlanlara göre başvuracak kişilerden KPSS şartı istenmeyecek. Toplam 66 kamu kurumuna 670 personel alınacak. Peki, KPSS şartsız kamuya personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

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66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

SYDV kuruluşlarına ve belediyeler en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapılacak olup, farklı meslek guruplarından personeller alınacak.

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66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

En fazla personeli alımı, güvenlik, temizlik, büro memuru, nitelikli işçi, şoför meslek alanlarından yapılacak olup, bazı belediyeler vasıfsız işçi alımı da yapacak.

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66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, kurumların personel alımı için son başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz.

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Per. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 16.02.2020

İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.engelli alım ilanı 22.02.2020

Muğla Muttaş Pers. Alımı 02.03.2020

İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. Tic. A.Ş. 17.02.2020

Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.02.2020

İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları Hazır Beton Fab. San. Tic.A.Ş. 16.02.2020

İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 27.02.2020

İstanbul Mateğ Eğit. ve Dnş. Hizm. A.Ş. 21.02.2020

Çankırı Atkaracalar SYDV Pers. Alımı 21.02.2020

Ağrı Doğubayazıt KHGB Pers. Alımı 16.02.2020