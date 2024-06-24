Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, iki yıldır devam edyor. 2024 yılı için Aile Destek Ödemeleri'nin devam edip etmeyeceği konusu merak konusu. Haziran ayı sonunda sona eren Aile Destek Paketi'nin uzatılıp uzatılmayacağı da gündemdeki önemli konulardan biri olarak takip ediliyor. İşte, bu konuyla ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş: 24.06.2024 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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