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Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, iki yıldır devam edyor. 2024 yılı için Aile Destek Ödemeleri'nin devam edip etmeyeceği konusu merak konusu. Haziran ayı sonunda sona eren Aile Destek Paketi'nin uzatılıp uzatılmayacağı da gündemdeki önemli konulardan biri olarak takip ediliyor. İşte, bu konuyla ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 09:34
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Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Aile Destek Programı, 2024 Haziran ayının sonlarına yaklaşırken gündemde önemli bir yer tutuyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Yardımı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri bir yıl daha uzatılmıştı, bu da önümüzdeki Temmuz ayında ödemelerin devam edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Bu bağlamda, Aile Destek Ödemesi'nin uzatılıp uzatılmadığı, son ödeme tarihi ve devam edip etmeyeceği gibi konular, öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

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Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Aile Destek Programı Ödemeleri 2024 Temmuz'da Son Kez Yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Program Kapsamında Yapılan Ödemeler

Program kapsamında, 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle ödemeler yapıldı. 12 aylık ödeme süresinin sonuncusu Haziran ayında tamamlandı. Destek programının sona ermesi nedeniyle son ödeme ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

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Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Aile Destek Programı Hakkında Bilgi

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi boyunca uygulandı. Program, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için aylık 850-1250 TL arasında değişen yardım ödemelerini içeriyordu.

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Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?

Programın Uzatılması Durumu

Programın uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Uzatma kararı alınmazsa, Temmuz ayı ödemesiyle birlikte program sona erecek.