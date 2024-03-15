1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!

Türkiye'de emeklilik süreci, çalışanlar için önemli bir dönemeçtir ve pek çok kişi bu süreci en avantajlı şekilde tamamlamak için çaba göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirlediği yaş, hizmet süresi ve prim günü şartlarını yerine getiren vatandaşlara emeklilik hakkı tanımaktadır. Özellikle, 10 yıl boyunca (3600 gün) çalışmış olanlar veya bu süreye denk gelen prim ödemelerini gerçekleştirenler, erken emeklilik imkanlarından yararlanabilmektedir. Bu durum, çalışanların emeklilik maaşına daha erken ve daha avantajlı bir şekilde kavuşmalarını sağlamaktadır.