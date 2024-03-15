HaberlerGaleri1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
Türkiye'de emeklilik hedefi kuran milyonlarca çalışan, erken emeklilik için çeşitli yolları araştırıyor. Yasal düzenlemelerin belirlediği emeklilik şartlarını aşmanın yollarını araştıran vatandaşlar, daha erken emekli olmanın avantajlı formüllerini inceliyorlar. Çalışanlar, emeklilik yaşı gelmeden önce prim gün sayılarını tamamlamak, prim günlerini borçlanmak, işverenin hizmet akdini sonlandırarak kıdem tazminatı almak gibi çeşitli yöntemlerle erken emeklilik hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte erken emekliliğe götüren 7 farklı yol...
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Giriş Tarihi: 15.03.2024 06:59Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 06:59