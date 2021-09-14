Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

13 milyon emeklinin maaşını kapmak için kıyasıya rekabete giren bankalar, promosyon tutarlarında değişikliğe gitti. Emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan alacağı promosyonlar kampanyalar ile birlikte 2.000 TL'ye kadar çıkıyor. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Emekli banka promosyonları ne kadar? İşte merak edilenler...