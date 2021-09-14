14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

13 milyon emeklinin maaşını kapmak için kıyasıya rekabete giren bankalar, promosyon tutarlarında değişikliğe gitti. Emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan alacağı promosyonlar kampanyalar ile birlikte 2.000 TL'ye kadar çıkıyor. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Emekli banka promosyonları ne kadar? İşte merak edilenler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:02
  • 1
  • 10
Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

Emekli banka promosyonu ne kadar? Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli oluyor. 3 yıllık taahhüt süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını alabiliyorlar. Bankaların emekli maaşlarını kapmak için rekabeti kızıştı. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilk defa 2017 yılında özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzaladı ve böylelikle emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece ilk promosyon ödemeleri 2017 Mart ayında gerçekleştirildi.

  • 3
  • 10
Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

YENİ EMEKLİ OLANLAR PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

  • 4
  • 10
Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte kampanyalar:

  • 5
  • 10
Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.