23 Temmuz 2021, Cuma
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Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...
İhbar tazminatı şartları nelerdir | Çalışanların tazminat haklarına ilişkin bazı yanlış bilinen uygulamalar yaşanıyor. Her çalışanın 2 farklı tazminat hakkı oluyor. Kıdem tazminatı için 1 yılın dolması gerekirken ihbar tazminatı için 1 gün çalışılsa da hak ortaya çıkıyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:38
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