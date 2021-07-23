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Haberler Galeri Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...

Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...

İhbar tazminatı şartları nelerdir | Çalışanların tazminat haklarına ilişkin bazı yanlış bilinen uygulamalar yaşanıyor. Her çalışanın 2 farklı tazminat hakkı oluyor. Kıdem tazminatı için 1 yılın dolması gerekirken ihbar tazminatı için 1 gün çalışılsa da hak ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:38
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Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...
Haklı nedenle işten ayrılırken veya patron çıkışınızı verdiğinde yasalara göre işçilere hakları teslim ediliyor. Bunlardan bir tanesi de 'ihbar tazminatı'. Çoğu kişi bu tazminatı göz ardı eder.
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Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...
Oysa ihbar da tıpkı kıdem tazminatı gibi işçinin güvencesi niteliğindedir. Peki kimler, nasıl alır? Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda.
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Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...

8 HAFTAYA KADAR ÇIKIYOR
Bildirim, çalışma süresi 6 aydan kısaysa (1 gün dahi olsa) 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta önce yapılmalı.

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Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...
Posta'nın haberine göre; 4-5 yıllık işçiye 'eşyalarını hemen topla çık' denemiyor. Sözleşmeyi bugün fesheden işveren 8 hafta daha işçiyi çalıştırmak zorunda. Bu 8 haftalık zamana 'ihbar süresi' deniliyor.
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Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 1 gün sigortalı çalışana tazminat veriliyor! İhbar tazminatı hesaplama ve şartlar...

İSTİFA EDEN OLURSA ÖDER
Bazı durumlarda patron işçinin bir dakika dahi orada kalmasını istemeyebilir. İşveren 5 yıllık işçisini hemen işten çıkarmak isterse, 8 haftalık ücreti 'peşin' ödemek zorunda.