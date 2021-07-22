Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar. 0.99'a kadar kredi faiz imkanı. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi tarafından bayram sürecinde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir. Sizler için bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.