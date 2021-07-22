Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

Koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenenler bankaların fırsatlarını yakından takip ediyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların güncel faiz oranları ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayrama özel kredi fırsatlarıyla faiz oranlarında ciddi bir düşüş görüldü. Sizler için bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarının listesini yaptık. Düşük faizle kredi fırsatlarından faydalanmak için listemizi kesinlikle araştırın. Sunulan fırsatları haberimizde derledik.