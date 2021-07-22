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Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

Koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenenler bankaların fırsatlarını yakından takip ediyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların güncel faiz oranları ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayrama özel kredi fırsatlarıyla faiz oranlarında ciddi bir düşüş görüldü. Sizler için bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarının listesini yaptık. Düşük faizle kredi fırsatlarından faydalanmak için listemizi kesinlikle araştırın. Sunulan fırsatları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021 23:41
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Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar. 0.99'a kadar kredi faiz imkanı. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi tarafından bayram sürecinde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir. Sizler için bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.

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Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

İşte 50 bin TL kredi için 12 aylık ödeme tablosu...

Akbank

Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL

Halkbank

Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL

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Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

QNB Finansbank

Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL

Fibabank

Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL

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Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

Yapı Kredi

Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL

ING Bank

Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL

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Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...

Ziraat Bankası

Kredi Faizi (%): 1,54 Aylık ödeme (TL): 4.683 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 469 TL

Türkiye İş Bankası

Kredi Faizi (%): 1,65 Aylık ödeme (TL): 4.722 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 928 TL