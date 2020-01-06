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6367 TL devlet yardımı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?

Türkiye sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerinden birini sergiliyor. Birçok başlık altında yoksul vatandaşlara destekler sunuluyor. Evlenene, çocuk yapana, çocuk okutana, sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyene ödemeler gerçekleştiriliyor. Bu yardımların bir kısmı toplumda bilinse de, bir kısmı büyük kesim tarafından bilinmiyor. Bilinen yardımların da detaylarına hakim olan kişi sayısı da oldukça az. Devlet yardımları 500 TL'den, 6 bin 367 TL'ye kadar değişiyor. Peki, devlet yardımları neler, nasıl alınır? İşte devletten alınabilecek ödemeler ve başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 11:18
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6367 TL devlet yardımı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?

Devlet yardımları gün geçtikçe farklı başlıklar altında artarak devam ediyor. Hem ücret hem de alan açısından artan yardımlar binlerce kişiyi sevindiriyor. Devlet yardımları sağlıkta eğitime, aile yapısına kadar birçok alanda dağıtılıyor. Başvurular da kolayca yapılabiliyor. Sizler için devlet yardımlarını derledik. İşte yüz binlerce kişinin alabileceği yardımların listesi...

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6367 TL devlet yardımı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?

2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!

2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 Çeyiz Yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 Maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.

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6367 TL devlet yardımı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?

Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.

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6367 TL devlet yardımı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?

Emekli Olamayan Sigortalılara

Sigortalı olarak yıllarca çalışsa da emekliliğine az bir süre kala yada çalıştığı 4-5 yıl içinde işten çıkartılan kişiler SGK'dan toplu para alaibliyor. SGK'ya dilekçe vermeniz halinde hakedişiniz size ödenir.

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6367 TL devlet yardımı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?

716 TL Cenaze Yardımı 2020 yılında SGK'dan alabilirsiniz!

360 günlük sigorta primi ödeyenelere verilen cenaze yardımı bir çok kişi tarafından öldüğü anda sigorta olup olmadığını araştırıyor. Ölümde sigortalı olup olmamasının hiç bir öneminin olmadığı bu yardım 716 TL olarak yapılıyor. Eş ve çocukların alacağı yardım bulunmaması halinde anne-baba-kardeş de alabiliyor. SGK merkezlerinden başvurabilirsiniz.