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Haberler Galeri 2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

Dünyaca ünlü Starbucks, kahve fiyatlarına yine zam yaptı. Ülkemizde de geniş bir tüketici kitlesine sahip olan Starbucks'ın Türkiye genelindeki fiyatları merak konusu oldu.Kahve severler, arama motorlarında "Starbucks zam mı geldi, 2023 kahve fiyatları ne kadar oldu?" sorularını sorgulamaya başladı. İşte, Starbucks'ta satılan filtre kahve, latte, americano, espresso gibi ürünlerin yeni zamlı fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 18:18
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2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

Kahve severleri üzecek haber geldi. ABD'li popüler kahve zinciri Starbucks, fiyatlarını güncelledi. Starbucks kahve fiyatları, zam haberlerinin ardından merak konusu oldu. Peki, Starbucks'a ne kadar zam geldi? Starbucks kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 zamlı Starbucks kahve fiyatları...

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2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

STARBUCKS KAHVE FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Dünyaca ünlü kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye'de de sayısız şubeye sahip Starbucks Türkiye fiyatlarına yüzde 30 oranında zam geldi.

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2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023

Starbucks tall filtre kahve: 32,00 TL
Starbucks grande filtre kahve: 36,00 TL
Starbucks venti filtre kahve: 41,00 TL

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2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

Starbucks Venti Iced Cappuccino fiyatı: 50,00 TL
Starbucks Americano tall kahve fiyatı: 35,00 TL
Starbucks tall Caffe Latte: 39,00 TL

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2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...

Starbucks grande Caffe Latte: 45,00 TL
Starbucks venti Caffe Latte: 50,00 TL