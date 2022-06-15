Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Koronavirüs pandemisi ve son aylarda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada bulunan tüm ülkelerin zor günler yaşamasına neden oluyor. Öte yandan dünyanın en zengin 500 insanı servetlerinden toplamda 1.4 trilyon dolar kaybetti. İşte dünyanın en zengin 500 insanı listesinde ilk 100'e giren isimler.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 19:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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