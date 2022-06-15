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Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Koronavirüs pandemisi ve son aylarda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada bulunan tüm ülkelerin zor günler yaşamasına neden oluyor. Öte yandan dünyanın en zengin 500 insanı servetlerinden toplamda 1.4 trilyon dolar kaybetti. İşte dünyanın en zengin 500 insanı listesinde ilk 100'e giren isimler.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 19:26
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Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Dünya, hem 2 yıldır süren Kovid-19 pandemisi hem de son zamanlarda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yüksek enflasyon ve krizle boğuşuyor.

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Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Bilişim şirketi Capgemini tarafından hazırlanan World Wealth raporuna göre, dünyanın genelinde artan enflasyon ve enerji maliyetleri dünyanın en zengin insanları olarak bilinen kişilerin servetlerini adeta ertti.

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Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplamda 1.4 trilyon dolarlık bir kayba uğradı.

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Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre en insan insanlar olan Changpeng Zao, Elon Musk, Jeff Bezos, Marc Zuckerbeg ve Berbard Arnault'tan meydana gelen 5 milyarder bu sebe 345 milyar dolardan fazla kaybetti.

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Dünyanın en zengin 500 insanı! Servetleri ediri: 1.4 trilyon dolar kaybetti! İşte en zengin 100 isim

Bunun yanı sıra raporda başka dikkat çekici noktalar da var. Örneğin Avrupa'yı takip eden Asya-Pasifik'teki zenginlerin sadece yüzde 4.2'si artış gösterdi.