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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor

Süt destekleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Çiğ süt desteği kapsamında ödeme alacak olan çiftçiler, ödemelerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 18:07
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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor

Süt destekleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticiye ekim ayında rekor destek ödemesi yapılacağını müjdeledi. Bu gelişmelerin ardından gözler süt desteklerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Bakan Pakdemirli, çiğ süt desteği başta olmak üzere diğer destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor

SÜT DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Süt destekleri başta olmak üzere birçok kalem altında verilen destek ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) kapsamında 261 bin 584 çiftçiye destek ödemesi yapılacak.

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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor

REKOR ÖDEME YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, çiftçilere ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor

Pakdemirli, sadece ülkenin değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini dile getirdi. Bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, 2021 için belirlenen destek tutarının toplam 16,8 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini bildirdi.

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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor

Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek" diye konuştu.