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Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor
Süt destekleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Çiğ süt desteği kapsamında ödeme alacak olan çiftçiler, ödemelerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? İşte haberin detayları...