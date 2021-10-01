01 Ekim 2021, Cuma
Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!
Nakit paraya ihtiyacı olan, taşıt ve konut almak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bankalarda faiz oranlarında yaşanan değişimle birlikte faiz oranlarında değişiklik yapılıyor. Aylardır yaşanan yükselişin ardından faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. Haberimizden, bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulayabilir ve hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini öğrenebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 01.10.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 17:38
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