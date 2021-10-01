Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

Faiz oranları peş peşe güncelleniyor. Bankalar konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında değişiklik yapıyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Konut ve taşıt gibi ihtiyaçlarını gidermek isteyenler de güncel oranları sorguluyor. Uygun faizli kredi sunan bankaların güncel faiz oranları merak ediliyor. Bankalar değişikliğin yanı sıra çeşitli kampanyalar da yapıyor. İşte; güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!