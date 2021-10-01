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Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

Nakit paraya ihtiyacı olan, taşıt ve konut almak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bankalarda faiz oranlarında yaşanan değişimle birlikte faiz oranlarında değişiklik yapılıyor. Aylardır yaşanan yükselişin ardından faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. Haberimizden, bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulayabilir ve hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 17:38
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Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

Faiz oranları peş peşe güncelleniyor. Bankalar konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında değişiklik yapıyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Konut ve taşıt gibi ihtiyaçlarını gidermek isteyenler de güncel oranları sorguluyor. Uygun faizli kredi sunan bankaların güncel faiz oranları merak ediliyor. Bankalar değişikliğin yanı sıra çeşitli kampanyalar da yapıyor. İşte; güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!

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Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

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Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!

KONUT KREDİSİ

Garanti Bankası'ndan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme yapıldığında, toplamda 259 bin 135 TL ödenir. Faiz yüzde 1,42 üzerinden hesaplanır ve aylık 7 bin 134 TL ödenir. Garanti Bankası'ndan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 ve 180 aylık kredi alınabilir.