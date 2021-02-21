YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM

Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.