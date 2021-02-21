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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce işçiye %17,5 zam müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme sonrasında... Binlerce işçiye %17,5 zam müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme sonrasında...
4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında yapılacak zam oranı belli olacak. Taşeron işçilerin uzun süredir gözlerini çevirdiği zam oranı için tahminler ortaya atılmaya devam ediyor. Maaşlar hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme sonrasında...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 23:50 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 23:50
4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam oranı sonrasında binlerce işçinin maaşı belli olacak. Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Toplu sözleşme ile maaş zammı beklentisinin karşılanması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında taşeron ve kamu işçilerinin maaş zammı belli olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme sonrasında...
GALERİ DEVAM EDİYOR SEYYANEN MAAŞ ZAMMI GELDİ
Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.
Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM
Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.
HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI YÜZDELİK DİLİM İLE ARTACAK?
Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaş oranlarıyla ilgili bir düzenleme. Kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüksek alan işçilerin, kadro sonrasında asgari ücret almaları durumunda yada maaşlarında kesintiye gidilmesi durumunda yüzdelik dilim hakkı elde etmesini sağlayabilir. Ancak kadrodan önce asgari ücret alan ve kadro sonrası maaşı yine asgari ücret olan yada daha yüksek maaş alıp maaşında kesinti yapılmayanlar yüzdelik dilim düzenlemesinden etkilenmeyecekler.