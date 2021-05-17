3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin TL destek verilecek. Bu gelişmelerin ardından 3.000 TL destek ödemesinden kimlerin faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. Peki, 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Müzisyenlere destek ödemeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 20:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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