17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin TL destek verilecek. Bu gelişmelerin ardından 3.000 TL destek ödemesinden kimlerin faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. Peki, 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Müzisyenlere destek ödemeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 20:39
  • 1
  • 9
3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

3.000 TL destek ödemesinden kimler faydalanacak? Esnafa verilecek destekleri açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarlara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini açıkladı. İkinci gruptaki vatandaşlara 3.000 TL destek verilecek. Peki, 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Müzisyenlere destek ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

3 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

3 bin TL destek verilecek ikinci grupta yer alan işletmeler şu şekilde:

  • 3
  • 9
3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

Bakım onarım tamirat

Kaporta işleriyle uğraşanlar,

Seyyar satıcılar,

Sıhhi tesisatçılar,

Hırdavatçılar,

  • 4
  • 9
3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

Müzisyenler,

Oto yıkamacılar,

Kuru temizlemeciler,

  • 5
  • 9
3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...

Oyuncak satıcıları,

Kozmetik ürün satıcıları,

Hediyelik eşya satıcıları,