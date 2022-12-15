ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mazot ve Gübre desteğinin ne zaman yatacağına dair açıklama geldi.Peki, Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...