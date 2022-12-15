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ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mazot ve Gübre desteğinin ne zaman yatacağına dair açıklama geldi.Peki, Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:27
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ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçilere devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri Aralık ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusu gündeme getirildi. Peki, çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar..

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ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler kasım ayına yöneldi. Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'nin 2023 mart ayında ödenecek desteklerin 6 ay öne çekildiğini duyurmasının ardından 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar, ödemelerini banka hesabından çekebilecekler. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yatırıldı mı?

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ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

2022 2023 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakan Kirişci tarafından ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere yapacak ödemelerin erkene çekildiğinin açıklanmasıyla çiftçiler ödeme tarihi beklentilerini kasım ayına yöneltti.

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ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlendi.