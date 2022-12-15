15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Benzin fiyatına zam yapılacağı yönündeki iddialar sonrası benzin ve motorine zam var mı? sorusu gündeme getirildi. Peki, Benzine zam gelecek mi, zamlı fiyatlar ne kadar olacak? İşte, İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...