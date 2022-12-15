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Haberler Galeri 15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Benzin fiyatına zam yapılacağı yönündeki iddialar sonrası benzin ve motorine zam var mı? sorusu gündeme getirildi. Peki, Benzine zam gelecek mi, zamlı fiyatlar ne kadar olacak? İşte, İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:05
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15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatına zam yapılacağı haberinin ardından 15 Aralık 2022 Perşembe gününün güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte, benzine gelecek zam sonrası akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

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15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

ANKARA

Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

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15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

İZMİR

Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL