CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...

• Talep bölgesinden görülecek destekleyici tutum fiyatı ralliye götürebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için iki basamaklı bir hareket gerekiyor. Beklenti yüksek ve fırsat çok canlı bu nedenle beklentilerin karşılanması ihtimali yüksek görülebilir. İlk olarak arz alanında yatırımcının, boğanın güçlü bir hareket göstermesi gerekiyor. Bölgenin tavan çizgisi 0,894 doların üzerinde güçlü kapanışı ralli sürecini hızlandıracaktır.