CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...
CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları alt coinlerin durumlarını yakından takip ediyor. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar kafa karıştırsa da ivmesini kaybetmiyor. Uzman isimlerin yorumları ve piyasalar yakından takip ediliyor. İşte, CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...
Giriş Tarihi: 02.05.2021
23:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
23:02
CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Giderek artarak 16 Nisan'da rekor kıran CHZ'nin yeni hamlesi merak ediliyor. Chiliz Coin, son aylardaki en yüksek seviyesine erişerek 0,976$ seviyesine tırmandı. Yatırımcılar kripto paraların alacağı son hali yakından takip ediyor. İşte, CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
CHİLİZ COİN YÜKSELİR Mİ?
• Arz alanında gün içinde görülemeyen desteği fiyatın geri çekilmesiyle sonuçlansa da destek alanında talebin karşılanması fiyatta hareketliliği getirecektir. Haftanın güçlü desteği 0,52 dolara kadar gerileme ve alış fırsatı alanına ihtimali görünüyor. Ancak günlük desteği 0,60 dolar bandında bu geri çekilme desteklenebilir ve düşüş tersine dönebilir, takipte kalınmalı.
• Talep bölgesinden görülecek destekleyici tutum fiyatı ralliye götürebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için iki basamaklı bir hareket gerekiyor. Beklenti yüksek ve fırsat çok canlı bu nedenle beklentilerin karşılanması ihtimali yüksek görülebilir. İlk olarak arz alanında yatırımcının, boğanın güçlü bir hareket göstermesi gerekiyor. Bölgenin tavan çizgisi 0,894 doların üzerinde güçlü kapanışı ralli sürecini hızlandıracaktır.
• Chiliz'in fiyatı bu hafta bayrağın devamında bir yükseliş trendini tetikliyor.
• Geçen hafta CHZ'nin alt bayrak trend çizgisinin altındaki depremi ve bayrak direğinin % 61,8 geri çekilmesinin başarılı toparlanması, devam modeli için yükselişin çözülme olasılığını artırdı ve daha da önemlisi, spekülatörler için zamanında bir giriş noktası sağladı. 12 Nisan'da, CHZ bayrak paterni, geçen haftanın yükseği 0,540 $ 'ı tetikledikten sonra yukarı doğru çözünürlüğü doğruladı.
WAZİRX (WRX) COİN NEDİR?
2018'de piyasaya sürülen WazirX, ortalama uygulama puanı 4.6 olan 400.000'den fazla kullanıcıyla Hindistan'ın en hızlı büyüyen kripto para birimi borsası olduğunu iddia ediyor. WazirX, Binance ekosisteminin bir parçasıdır. WazirX ve Binance, 50 Milyon Dolarlık 'Hindistan İçin Blockchain' fonu başlattı. Değişim, küresel izleyici için kullanılabilir ve temel özellikler şunları içerir: