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Haberler Galeri SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

Ev hanımlarına yönelik emeklilik yasası hakkındaki gelişmeler, uzun süredir gündemde yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte erken emeklilik imkanı sağlanması için adımlar atılması bekleniyor. Konuya ilişkin 80 maddelik torba yasa teklifi arasında ele alınıyor ve bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:49
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SGK’dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

Ev hanımlarına yönelik emeklilik başvuruları, son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun yasalaşmasıyla birlikte, ev hanımlarının emeklilik başvuruları konusundaki beklentiler de artmış durumda. Özellikle, Meclis'e sunulan torba yasa içerisinde ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa teklifi, ev hanımlarına emeklilik yolunu açmayı hedefliyor. AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik teklif ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik imkanı sunulacak. Peki, bu yeni düzenlemeler neler getiriyor ve ev hanımlarına emeklilik şartları neler olacak? İşte detaylar:

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SGK’dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

SOSYAL GÜVENCE VE EMEKLİLİK İMKANI

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatı bulacak. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde, kısmi emeklilik için gereken gün sayısı 5 bin 400'den 4 bin 500'e düşürülecek. İkinci adımda, çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilik imkanları devreye sokulacak. Üçüncü adımda çalışan anneler için yıpranma payı düzenlemesi yapılacak ve son olarak doğum borçlanması ile ilgili adımlar atılacak.

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SGK’dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu önemli düzenleme henüz yasalaşmadı. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süreç tamamlandığında, ev hanımları için emeklilik ve sosyal güvence imkanları resmi olarak devreye girecek.

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SGK’dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Yeni dönemde ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanabilmesi için hükümet tarafından prim desteği sağlanacak. Emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak gibi kriterler yer alıyor. Türkiye'de ikamet edenler ve Türkiye dışında sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerdeki Türk vatandaşları, belirli şartlar altında isteğe bağlı sigortalı olabilecekler. Bu şartlar arasında; zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışmamak, ayda 30 günden az çalışmak ya da kendi sigortalılıkları nedeniyle sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık almayanlar bulunuyor.