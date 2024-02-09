SGK’dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...

SOSYAL GÜVENCE VE EMEKLİLİK İMKANI

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatı bulacak. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde, kısmi emeklilik için gereken gün sayısı 5 bin 400'den 4 bin 500'e düşürülecek. İkinci adımda, çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilik imkanları devreye sokulacak. Üçüncü adımda çalışan anneler için yıpranma payı düzenlemesi yapılacak ve son olarak doğum borçlanması ile ilgili adımlar atılacak.