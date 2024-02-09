HaberlerGaleriSGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
Ev hanımlarına yönelik emeklilik yasası hakkındaki gelişmeler, uzun süredir gündemde yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte erken emeklilik imkanı sağlanması için adımlar atılması bekleniyor. Konuya ilişkin 80 maddelik torba yasa teklifi arasında ele alınıyor ve bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:46Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:49