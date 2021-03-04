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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste... 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayına girmemiz ile birlikte gözler evde bakım yardımına çevrildi. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İl il yatırılan bu destek ödemesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste açıklandı mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 04.03.2021 16:53
4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişilerin bakımlarını üstlenen kişilere yönelik verilen evde bakım yardımı desteği devam ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemesinin mart ayı ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste belli olduı mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Mart ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Mart ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.