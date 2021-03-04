4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişilerin bakımlarını üstlenen kişilere yönelik verilen evde bakım yardımı desteği devam ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemesinin mart ayı ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste belli olduı mu? İşte cevaplar...