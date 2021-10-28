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Haberler Galeri 55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Yurt dışında çalışma ve yaşamak isteyenler iş fırsatlarını takip ediyor. Avrupa'daki birçok ülke gerek Avrupa Birliği'nden gerekse birlik dışından işçi alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya ve Finlandiya'nın yayımladığı ilanlar devam ederken Danimarka işçi alımı için de başvurular sürüyor. Vasıflı ve vasıfsız kişilerin başvurabileceği ilanlara yoğun ilgi gösteriliyor. Pozitif Liste adı verilen listeye dahil olmak için yüksek eğitim almak şansı daha da yükseltiyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 17:07
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55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar için alımlar devam ediyor. Almanya ve Finlandiya'nın dışında Danimarka da işçi alımı yapan ülkeler listesine eklendi. İskandinav ülkesine işçi olarak gitmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. 'Pozitif Liste'de yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor. Başvuruların 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Danimarka'da işgücü sıkıntısı yaşanan meslekleri ifade eden 'Pozitif Liste'de yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor.

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55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Başvuranlar, Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi almaları halinde, çalışma ve oturma izni hakkı kazanıyor.

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55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Yüksek eğitimli işçiler için listede yer alan meslekler:

Yönetim: Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür

Bilim ve mühendislik: Biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi

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55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Sağlık hizmetleri: Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti

Eğitim: Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı