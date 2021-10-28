55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…

Yurt dışında çalışma ve yaşamak isteyenler iş fırsatlarını takip ediyor. Avrupa'daki birçok ülke gerek Avrupa Birliği'nden gerekse birlik dışından işçi alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya ve Finlandiya'nın yayımladığı ilanlar devam ederken Danimarka işçi alımı için de başvurular sürüyor. Vasıflı ve vasıfsız kişilerin başvurabileceği ilanlara yoğun ilgi gösteriliyor. Pozitif Liste adı verilen listeye dahil olmak için yüksek eğitim almak şansı daha da yükseltiyor.