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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?

Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı? 21 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Döviz kurunu ve faiz oranlarını etkileyecek faiz kararı, 21 Ekim günü saat 14:00'te açıklanacak. Kararının açıklanmasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor. En çok merak edilen soru ise faiz düşecek mi artacak mı oldu. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 15:51
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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?

21 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz düşecek mi artacak mı? Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Son günlerde döviz kurunda ve faiz oranlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle, piyasalar nefesini tuttu ve Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bekliyor. Ekonomistler de faiz düşecek mi artacak mı sorusuna yanıt verdi.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?

FAİZ DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?

AA Finans

21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.