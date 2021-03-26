ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? 2020 yaş çay destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte tarihi

Yaş çay destek ödemesi için bekleyiş sürüyor. 2020 yılına ilişkin ödemelerin yapılacağı tarihi bekleyen çay üreticileri, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 190 milyon lira destek primi ödenecek. Söz konusu destek ödemesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? 2020 yaş çay destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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