Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? 2020 yaş çay destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte tarihi ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? 2020 yaş çay destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte tarihi Yaş çay destek ödemesi için bekleyiş sürüyor. 2020 yılına ilişkin ödemelerin yapılacağı tarihi bekleyen çay üreticileri, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 190 milyon lira destek primi ödenecek. Söz konusu destek ödemesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? 2020 yaş çay destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi... Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:21
ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 2020 yılına ilişkin yaş çay destek ödemesi ile ilgili açıklama geldi. Çay üreticilerinin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu. Bu kapsamda yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 190 milyon lira destek ödemesi yapılacağı bildirildi. Peki, ÇAYKUR yaş çay desteği ödemeleri ne zaman? 2020 yaş çay destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇAYKUR YAŞ ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Dünya'nın haberine göre, ÇAYKUR tarafından verilen yaş çay destek ödemelerinin takvimi belli oldu. 2020 yılına ilişkin yaş çay destek ödemeleri 29 Mart'ta başlayacak. Bu kapsamda yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine yaklaşık 190 milyon lira ödeme yapacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödemelerin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamlaması halinde bugün (26 Mart Cuma) saat: 18.00'dan sonra üreticilerin ilgili banka şubelerine ödemeleri göndereceği bilgisine ulaşıldı.
Ödemelerin cuma günü akşamına yetişmesi halinde üreticiler 29 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplarındaki parayı çekebilecek. Çalışmaların tamamlanamaması durumunda ise ödemelerin bir sonraki Cuma gününe kalmasının söz konusu olduğu ancak bu durumun düşük bir ihtimal olduğu öğrenildi.
ÇİFTÇİLERE VERİLEN 2020 YILI GÜBRE DESTEKLERİ KATLANDI
"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu.
Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.