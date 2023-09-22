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Haberler Galeri CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

CarrefourSA yeni indirim kataloğunu yayınladı. 27 Eylül tarihine kadar sürecek olan indirim listesinde tuvalet kağıdı, çocuk ayakkabısı, LED TV, kablosuz kulaklık, Airfryer, tost makinesi, buz dolabı, mini fırın uygun etiketi ile yer alıyor. İşte CarrefourSA'nın 50 sayfan oluşan indirim kataloğu…

Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 11:32
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CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

CarrefourSA 27 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğu paylaştı. Yeni indirimli ürünler arasında dana kıyma 289.90 TL'den, kuşbaşı et 305 TL'den, tavuk kalçalı but 57 TL'den, beyaz peynir 249 TL'den, zeytin 119 TL'den, kaşar peynir 199 TL'den, tereyağı 259 TL'den, Ayçiçek yağı 155 TL'den, salça 39 TL'den, tuvalet kağıdı 169 TL'den, çocuk ayakkabısı 549 TL'den, LED TV 3.799 TL'den, kablosuz kulaklık 799 TL'den, Airfryer 1.599 TL'den, tost makinesi 899 TL'den, buz dolabı 6.999 TL'den, mini fırın 1.799 TL'den satışa sunuluyor. İşte CarrefourSA'nın merakla beklenen en yeni indirim kataloğu ve tüm ürünlerin fiyatları

CARREFOURSA 21 – 27 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

Dana Kıyma 289.90 TL

Dana Döş 294.90 TL

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CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

Levrek 149.99 TL

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CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

Piliç Tavuk But 57.90 TL

Hindi Döner 59.90 TL

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CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

Dana Sucuk 114.90 TL

Salam 69.95 TL