22 Eylül 2023, Cuma
CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….
CarrefourSA yeni indirim kataloğunu yayınladı. 27 Eylül tarihine kadar sürecek olan indirim listesinde tuvalet kağıdı, çocuk ayakkabısı, LED TV, kablosuz kulaklık, Airfryer, tost makinesi, buz dolabı, mini fırın uygun etiketi ile yer alıyor. İşte CarrefourSA'nın 50 sayfan oluşan indirim kataloğu…
Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 11:32
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