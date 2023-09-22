CarrefourSA yeni indirim kataloğu yayınladı! Carrefour’da bu hafta yüzlerce ürün için indirim başladı! 27 Eylül son….

CarrefourSA 27 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğu paylaştı. Yeni indirimli ürünler arasında dana kıyma 289.90 TL'den, kuşbaşı et 305 TL'den, tavuk kalçalı but 57 TL'den, beyaz peynir 249 TL'den, zeytin 119 TL'den, kaşar peynir 199 TL'den, tereyağı 259 TL'den, Ayçiçek yağı 155 TL'den, salça 39 TL'den, tuvalet kağıdı 169 TL'den, çocuk ayakkabısı 549 TL'den, LED TV 3.799 TL'den, kablosuz kulaklık 799 TL'den, Airfryer 1.599 TL'den, tost makinesi 899 TL'den, buz dolabı 6.999 TL'den, mini fırın 1.799 TL'den satışa sunuluyor. İşte CarrefourSA'nın merakla beklenen en yeni indirim kataloğu ve tüm ürünlerin fiyatları

CARREFOURSA 21 – 27 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU