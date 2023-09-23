23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de bir dolandırıcılık şebekesine yönelik 38 adrese düzenlenen operasyon, olmayan kargoya icra takibi yalanıyla yapılan inanılmaz bir vurgunu ortaya çıkardı. Vatandaşı ağa düşürmek için uygulanan kirli tezgahın detaylarına ulaşıldı. Şebeke üyelerinin lüks otomobiller, evler, dükkânlar ve nakit paradan oluşan 59 milyon liralık serveti mercek altında.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.09.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 06:57
  • 1
  • 22
Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda aralarında 5 avukatın da olduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkân ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığını incelemeye aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 280 bin Türk Lirası, 16 bin dolar ve 1500 euro ele geçirildi.

  • 3
  • 22
Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

Şüpheliler arasında müşterilere bilerek gönderilen kötü, imitasyon ayakkabıları iadeye yönlendiren, bu sayede sahte icra takibi tezgâhının önünü açan bir ayakkabıcı ve vatandaşların iletişim bilgilerini toplayan kargocular da bulunuyor.

  • 4
  • 22
Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, şüpheliler için savcılıktan ek gözetim izni alındığı öğrenildi. Dolandırıcıların vatandaşı ağına düşürmek için kurduğu tezgâhın aşama aşama detaylarına ulaşıldı:

  • 5
  • 22
Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?

Dolandırıcılığın ilk aşaması, güvenli olmayan ya da sahte bir alışveriş sitesi üzerinden bir ürünün reklamına vatandaşların erişimini sağlayıp cep telefonu, TC numarası, isim ya da daha fazla bilginin elde edilmesi sağlanıyor.