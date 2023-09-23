23 Eylül 2023, Cumartesi
Binlerce vatandaşa kargo tuzağı! Tezgahı kuranlar arasında avukatlar da var | İşte adım adım kargo ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor?
İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de bir dolandırıcılık şebekesine yönelik 38 adrese düzenlenen operasyon, olmayan kargoya icra takibi yalanıyla yapılan inanılmaz bir vurgunu ortaya çıkardı. Vatandaşı ağa düşürmek için uygulanan kirli tezgahın detaylarına ulaşıldı. Şebeke üyelerinin lüks otomobiller, evler, dükkânlar ve nakit paradan oluşan 59 milyon liralık serveti mercek altında.
Giriş Tarihi: 23.09.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 06:57
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