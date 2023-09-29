%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C’liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak 2023 öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL'ye ardından ara zam ile Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı için kümülatif (toplam) artış oranı 2023 yılı için yüzde 114'ü aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin ve çalışanların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı için talimat verdiğini açıkladı. Bakan Şimşek bütçe çalışmaları sonrası adım atılacağını ifade etti.