HaberlerGaleri%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...
%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...
Son günlerde Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emeklilere yönelik ek bir zam düzenlemesi üzerine önemli çalışmalar sürdürülüyor. İki bakanlık tarafından yürütülen bu çalışmalarla birlikte emeklilere yapılacak ek zam konusu gündemin merkezine yerleşti. Bu düzenleme kapsamında, seyyanen artıştan oransal artışa, taban maaş artışından ikramiye düzenlemelerine kadar bir dizi formül üzerinde çalışılıyor. İşte emeklinin zamlı maaş tablosu...