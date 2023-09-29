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Haberler Galeri %50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

Son günlerde Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emeklilere yönelik ek bir zam düzenlemesi üzerine önemli çalışmalar sürdürülüyor. İki bakanlık tarafından yürütülen bu çalışmalarla birlikte emeklilere yapılacak ek zam konusu gündemin merkezine yerleşti. Bu düzenleme kapsamında, seyyanen artıştan oransal artışa, taban maaş artışından ikramiye düzenlemelerine kadar bir dizi formül üzerinde çalışılıyor. İşte emeklinin zamlı maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023 08:19
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%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C’liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

Türkiye'de emekli maaşı alanlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Emekli maaşı zamları ve düzenlemeleri, özellikle 7500 TL üzeri emekli maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Bu çalışmaların odak noktası, en düşük emekli maaşını 7500 TL'nin üzerine çıkarmak ve yüksek maaş alan emeklilere ek gelir sağlamak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışma, emeklilerin maddi refahını artırmayı amaçlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C’liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ek zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.

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%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C’liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor.

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%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C’liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak 2023 öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL'ye ardından ara zam ile Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı için kümülatif (toplam) artış oranı 2023 yılı için yüzde 114'ü aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin ve çalışanların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı için talimat verdiğini açıkladı. Bakan Şimşek bütçe çalışmaları sonrası adım atılacağını ifade etti.

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%50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C’liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...

İşte emeklinin maaş zammına ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in yazısı: