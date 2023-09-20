20 Eylül 2023, Çarşamba
Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 – 2024 eğitim yılı için Ortaöğrenim Eğitim, Yüksek Öğretim burs miktarını açıkladı. Başvuruların toplanacağı tarihi resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum yükseköğretim başvuru tarihini açıklayabilmek için 2023 – 2024 eğitim yılı için tarihini beklediklerini duyurdu. İşte VGM burs başvuru ekranı…
Giriş Tarihi: 20.09.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 17:19
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15