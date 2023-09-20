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Haberler Galeri Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 – 2024 eğitim yılı için Ortaöğrenim Eğitim, Yüksek Öğretim burs miktarını açıkladı. Başvuruların toplanacağı tarihi resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum yükseköğretim başvuru tarihini açıklayabilmek için 2023 – 2024 eğitim yılı için tarihini beklediklerini duyurdu. İşte VGM burs başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 20.09.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 17:19
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Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023 – 2024 eğitim yılı için burs miktarını belirledi. Ortaöğrenim Eğitim, Yüksek Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler için burs imkanı sağlayan kurum tüm öğrencilerin merakla beklediği başvuru tarihi ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci başı ne kadar burs vereceğini açıkladı. Başvuruları resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden toplayacak olan kurum yine sonuçları aynı şekilde internet adresi üzerinden yayınlayacak. İşte 2023 – 2024 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarı ve başvuru tarihi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS MİKTARI NE KADAR?

VGM 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlediğini duyurdu.

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Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim burs başvuruları 1 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 15 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Yükseköğretim burs başvuru tarihi ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanma durumuna göre belirlenecek. Tarihlerin açıklaması ile detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Adaylar başvurularını bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU EKRANI

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Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

KİMLER ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARINDAN YARARLANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.