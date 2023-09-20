Lise öğrencilerine 750 üniversite öğrencilerine 1.250 TL karşılıksız ödeme yapacak! VGM burs başvuru tarihi ve ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023 – 2024 eğitim yılı için burs miktarını belirledi. Ortaöğrenim Eğitim, Yüksek Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler için burs imkanı sağlayan kurum tüm öğrencilerin merakla beklediği başvuru tarihi ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci başı ne kadar burs vereceğini açıkladı. Başvuruları resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden toplayacak olan kurum yine sonuçları aynı şekilde internet adresi üzerinden yayınlayacak. İşte 2023 – 2024 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarı ve başvuru tarihi…