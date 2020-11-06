Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk açıkladı! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücret ve AGİ 2021'de ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala asgari ücret miktarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Görüşmelerin kısa sürede başlayacağı asgari ücret ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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