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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk açıkladı! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk açıkladı! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Son dakika... Asgari ücret ve AGİ 2021'de ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala asgari ücret miktarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Görüşmelerin kısa sürede başlayacağı asgari ücret ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:42
Son dakika... Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15,03 zam gelmişti. 2021'e girmemize kısa bir süre kala asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Komisyon toplantılarının ardından yeni zam oranı belirlenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi. ASGARİ ÜCRET 2021 ZAM ORANI SON DURUM
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içinde zam oranı yüzde 15 olarak uygulanırsa, şu anda 2.324 TL olan asgari ücret 2021 yılnda 2.672 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikça ahaber.com.tr'de yer alacak.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
sgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı komisyon toplantıları sonrasında belli olacak. Zam miktarı aralık ayında netleşecek. İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında yapılacak.