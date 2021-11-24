24 Kasım 2021, Çarşamba
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl oldu? İhtiyaç kredisi düştü mü? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!
İhtiyaç kredisi düştü mü? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl oldu? Merkez Bankası'nın üst üste faiz düşürme kararını almasının ardından bankaların faizleri düşürüp düşürmediği araştırma konularından birisi oldu. Peki; ihtiyaç kredisi düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:08
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